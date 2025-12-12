На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Никто не видит, с ножом ли человек»: директор Долиной о нападении ее охраны на журналиста

Директор Долиной заявил, что охрана певицы спасла журналиста в Наро-Фоминске
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил «Газете.Ru», что телохранители певицы защитили представителя СМИ, который «бросался под колеса».

Сергей Пудовкин рассказал, что его не было рядом с Долиной, когда к ней подошел журналист. О произошедшем он судит по опубликованному в сети видео, на котором, он считает, не было никакого нападения. Директор отметил, что телохранители артистки выполняли свою работу.

«Они просто спасли человека, который под колеса бросался. Нельзя тыкать в лицо никому, даже если назрел самый насущный и горячий вопрос. Есть граница цивилизованного формата, можно договориться на интервью, мы с удовольствием ответим. А так бросаться под колеса, человека пихать…» — поделился Сергей Пудовкин.

Также представитель Ларисы Долиной подчеркнул, что певица всегда передвигается с несколькими телохранителями. Он заявил, что количество охраны не увеличивали в связи с угрозами из-за скандала с недвижимостью.

«Если выездные концерты, всегда столько охраны. Ничего специального нет. Когда так бросаются, никто ж не видит, с ножом, с топором ли человек или нет. Конечно, надо останавливать человека», — пояснил концертный директор.

Вечером 11 декабря Life со ссылкой на SHOT опубликовал кадры, под которыми написал, что охранники Ларисы Долиной напали на корреспондента их редакции.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что Лариса Долина не сможет восстановить репутацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами