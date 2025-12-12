«Никто не видит, с ножом ли человек»: директор Долиной о нападении ее охраны на журналиста

Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил «Газете.Ru», что телохранители певицы защитили представителя СМИ, который «бросался под колеса».

Сергей Пудовкин рассказал, что его не было рядом с Долиной, когда к ней подошел журналист. О произошедшем он судит по опубликованному в сети видео, на котором, он считает, не было никакого нападения. Директор отметил, что телохранители артистки выполняли свою работу.

«Они просто спасли человека, который под колеса бросался. Нельзя тыкать в лицо никому, даже если назрел самый насущный и горячий вопрос. Есть граница цивилизованного формата, можно договориться на интервью, мы с удовольствием ответим. А так бросаться под колеса, человека пихать…» — поделился Сергей Пудовкин.

Также представитель Ларисы Долиной подчеркнул, что певица всегда передвигается с несколькими телохранителями. Он заявил, что количество охраны не увеличивали в связи с угрозами из-за скандала с недвижимостью.

«Если выездные концерты, всегда столько охраны. Ничего специального нет. Когда так бросаются, никто ж не видит, с ножом, с топором ли человек или нет. Конечно, надо останавливать человека», — пояснил концертный директор.

Вечером 11 декабря Life со ссылкой на SHOT опубликовал кадры, под которыми написал, что охранники Ларисы Долиной напали на корреспондента их редакции.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что Лариса Долина не сможет восстановить репутацию.