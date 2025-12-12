На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Исчерпали годовой ресурс»: россиянам объяснили, как доработать в последние дни декабря

Психолог Булгакова: перфекционизм в работе приведет к выгоранию в конце года
CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

Доцент кафедры психологии труда Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала россиянам о пяти шагах, которые помогут предотвратить выгорание в конце года и доработать последние дни декабря. Эксперт посоветовала не перетруждаться и закрывать минимальные задачи.

«Два рабочих дня в конце декабря критичны для эмоционального выгорания. Мы исчерпали годовой ресурс, и мозг уже перешел в режим «каникулы». Внутренний конфликт — «надо работать» против «хочу отдыхать» выжимает последние соки. Концентрация падает закономерно: это психологическая защита от перегрузки. Скажите: «нет» — перфекционизму. Перестаньте геройствовать. Ваша цель — не идеально закрыть все дела, а встретить Новый год без чувства опустошения и раздражения. Забудьте вопрос: «как все успеть». Спросите себя: «что случится, если этого не сделать до Нового года?». Если проект не сорвется и штрафов не будет — смело сдвигайте задачу на январь», — заявила эксперт.

Булгакова предложила пять шагов, которые помогут сохранить силы и встретить праздники в хорошем настроении.

«Если силы на нуле, а дела давят – остановитесь на 10 минут, выпейте чашку чая, глядя в окно. Выделите 1–3 самых важных, но небольших дела на эти два дня. 29 декабря, в понедельник закройте реальные рабочие долги. Во вторник — минимум рабочих задач, проведите четкую черту: вечер 30-го должен принадлежать вам, а не авралу. Если рабочая ситуация и отношения с начальством позволяют, договоритесь о передышке. Аргумент: «чтобы войти в январь продуктивно, мне нужен день на разбор личных дел. Это предотвратит выгорание». Все, что можно закупить к празднику заранее, закупите 26–28 декабря. В последние дни — битва за выживание в толпе, которая добавит стресса», — заключила специалист.

Ранее врач посоветовала дарить близким на Новый год книгу.

