В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли пять человек

Начальник службы спасения Саратовской области Юрий Юрин проинформировал о ДТП с участием двух транспортных средств, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел утром 24 сентября на автодороге в районе завода «Северсталь» в городе Балаково.

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«Столкнулись Renault Logan и грузовая «Газель», в результате пятеро погибших в Renault Logan», — сказал Юрин.

Как отмечается, спасатели достают тела погибших, которые в результате произошедшего оказались сильно зажаты.

Ранее сообщалось, что в Тамбове в субботу, 22 сентября, легковой автомобиль столкнулся с катком для укладки асфальта, в результате аварии погибли четыре человека.