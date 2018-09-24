В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли пять человек
Начальник службы спасения Саратовской области Юрий Юрин проинформировал о ДТП с участием двух транспортных средств, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что инцидент произошел утром 24 сентября на автодороге в районе завода «Северсталь» в городе Балаково.
Реклама
«Столкнулись Renault Logan и грузовая «Газель», в результате пятеро погибших в Renault Logan», — сказал Юрин.
Как отмечается, спасатели достают тела погибших, которые в результате произошедшего оказались сильно зажаты.
Ранее сообщалось, что в Тамбове в субботу, 22 сентября, легковой автомобиль столкнулся с катком для укладки асфальта, в результате аварии погибли четыре человека.