В Подмосковье столкнулись две машины, есть жертвы

В результате аварии на трассе М5 «Урал» в Раменском районе Подмосковья погиб человек. Об этом сообщается в официальном твиттере министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 16.17 в Раменском районе на 69 км автодороги М5 «Урал» произошло столкновение двух транспортных средств», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате инцидента погиб один человек.

В ведомстве призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что на Симферопольском шоссе в Московской области столкнулись пять автомобилей. Отмечалось, что в результате аварии один автомобиль загорелся.