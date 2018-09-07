Глава «Газпрома» Алексей Миллер попал в ДТП на Каширском шоссе, передает РЕН ТВ. Это подтвердил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Был небольшой инцидент по дороге в аэропорт», — сказал Куприянов.

По его словам, вопрос о самочувствии Миллера после аварии «не стоит».

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России по футболу и форвард «Краснодара» Федор Смолов попал в ДТП в ночь на 1 августа, после чего Октябрьский районный суд Краснодара принял решение о лишении его водительских прав сроком на один год.