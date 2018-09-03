Источник сообщил подробности ограбления со стрельбой в Москве

Грабители, обстрелявшие двух мужчин на юге Москвы, могли забрать у них 10 млн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, такую сумму назвал один из пострадавших. Точную оценку размера похищенного сделают сотрудники правоохранительных органов.

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Также источник сообщил, что по предварительным данным, пострадавшие не получили тяжелых травм, один из них был ранен в бок.

Для поимки злоумышленников введен план «Перехват».

Ранее сообщалось, что в Москве на Варшавском шоссе двое неизвестных обстреляли мужчин во время передачи крупной суммы денег, отняли у них деньги, после чего скрылись на легковых автомобилях.