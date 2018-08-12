На Запорожье мужчина открыл стрельбу по автомобилям

Украинские полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу по проезжавшим мимо автомобилям. От его действий пострадали женщина и ребенок, сообщает РИА «Новости».

По имеющимся данным, утром 12 августа полицейским поступило сообщение о мужчине, стрелявшем из охотничьего ружья по проезжавшим по автодороге Кирилловка-Мелитополь автомобилям.

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«В результате его действий женщина 1977 года рождения и девочка 2007 года рождения получили незначительные телесные повреждения», — говорится в сообщении запорожской полиции.

Отмечается, что жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Также стало известно, что служащие батальона полиции особого назначения задержали жителя села Охримовка 1991 года рождения. Полицейские установили, что гладкоствольное охотничье ружье мужчина похитил из гаража односельчанина. Возбуждены уголовные дела по статьям «хулиганство» и «кража».

Ранее сообщалось, что у подъезда жилого дома на юге Москвы обстреляли мужчину.