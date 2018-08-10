СМИ: в Бишкеке произошел взрыв под автомобилем бизнесмена из России
В киргизском МВД проинформировали о хлопке во дворе многоэтажного жилого дома в Бишкеке. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным СМИ, этот хлопок является взрывом, который произошел под автомобилем бизнесмена из России.
Как отмечается, жители дома проинформировали о произошедшем на ул.Исанова примерно в 11.30 (8.30 мск).
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По предварительной информации агентства Kaktus, взрыв произошел под принадлежащем россиянину автомобилем Lexus 570, что могло быть акцией устрашения.
Ранее сообщалось, что в Италии число пострадавших в результате взрыва бензовоза, произошедшего на трассе неподалеку от аэропорта Болоньи, достигло 145.