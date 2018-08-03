В Сахалинской области в ДТП погибли два полицейских

В Сахалинской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух сотрудников полиции в результате ДТП. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в автомобиль оперативной группы въехала иномарка.

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Как отмечается, при аварии погибли водитель и старший следователь.

В настоящее время сотрудники СК выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли шесть человек.

Как отмечалось, авария произошла в Чертковском районе, на 791 км автодороги М-4 «Дон».