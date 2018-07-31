После ДТП с самосвалом в Подмосковье организован объезд аварийного участка
После ДТП на 33 километре Ярославского шоссе в Подмосковье, где самосвал врезался в опору надземного пешеходного перехода, организован объезд аварийного участка. Об этом «Газете.Ru» сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.
«Объезд аварийного участка в направлении Москвы организован через подмосковные города Пушкино и Ивантеевка, а также по автодороге А-107 «Малое московское кольцо». В направлении области можно проехать по улично-дорожной сети в Мытищах, Королеве и мкр. Клязьма Пушкинского городского округа», — сообщили в ведомстве.
Во взаимодействии с заинтересованными дорожными службами созданы условия для беспрепятственного и безопасного отвода транспортных средств перед местом происшествия с разворотом по федеральной автодороге в обратную сторону.
Ранее сообщалось, что обрушение моста в районе подмосковного города Пушкино произошло из-за того, что у самосвала самопроизвольно открылся кузов.