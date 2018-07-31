В Абу-Даби в ДТП с автобусом погибли три человека, десятки пострадали

В результате аварии с участием автобуса в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, 44 человека получили травмы, трое погибли. Об этом пишет The National.

Отмечается, что автобус с рабочими совершил столкновение с ехавшей перед ним машиной, которая столкнулась с микроавтобусом. По имеющейся информации, автобус врезался в металлическое дорожное заграждение, что привело к жертвам.

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Местная полиция считает, что в аварии виноват водитель автобуса, который превышал скорость, нарушил дистанцию между машинами и, вероятно, пользовался мобильным телефоном во время движения.

Ранее сообщалось, что в Китае при столкновении автобуса с мостом пострадал 21 человек.