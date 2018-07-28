В Калмыкии столкнулись пять автомобилей, есть погибшие

В управлении МЧС по Калмыкии сообщили о ДТП с участием грузовика и четырех легковых автомобилей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, инцидент произошел в Целинном районе на 244 км федеральной автодороги Волгоград — Элиста 27 июля в 22.48.

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По данным МЧС, в результате столкновения пяти транспортных средств погибли два человека и пострадали еще четыре.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли три человека. По имеющимся данным, в аварии также пострадали четыре человека.