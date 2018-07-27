В Саратовской области в ДТП погибли три человека

В Саратовской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в аварии также пострадали четыре человека.

Как отмечается, ДТП произошло на 147-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань — Волгоград.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате ДТП погибли пять человек.

Как отмечалось, инцидент произошел на федеральной автодороге «Кавказ».