В Саратовской области в ДТП погибли три человека
В Саратовской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в аварии также пострадали четыре человека.
Как отмечается, ДТП произошло на 147-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань — Волгоград.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате ДТП погибли пять человек.
Как отмечалось, инцидент произошел на федеральной автодороге «Кавказ».