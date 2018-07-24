В Донецке в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

В Донецке в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля пострадали десять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, авария произошла на пересечении улиц Терешковой и Островского.

Как отмечается, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу автобусу.

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При этом столкновение привело к опрокидыванию автобуса.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на Украине в результате ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли четыре человека.

Как отмечалось, авария произошла недалеко от села Подкамень Рогатинского района.