В Донецке в ДТП с автобусом пострадали 10 человек
В Донецке в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля пострадали десять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, авария произошла на пересечении улиц Терешковой и Островского.
Как отмечается, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу автобусу.
Реклама
При этом столкновение привело к опрокидыванию автобуса.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что на Украине в результате ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли четыре человека.
Как отмечалось, авария произошла недалеко от села Подкамень Рогатинского района.