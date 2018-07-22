В Дагестане в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
В Дагестане в результате ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, при аварии также пострадали десять человек.
Как отмечается, ДТП произошло на 860-м километре федеральной автодороги «Кавказ» вблизи города Избербаш.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области в результате ДТП погибли пять человек.
Как отмечалось, авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург.