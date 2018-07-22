В Дагестане в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

В Дагестане в результате ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, при аварии также пострадали десять человек.

Как отмечается, ДТП произошло на 860-м километре федеральной автодороги «Кавказ» вблизи города Избербаш.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в результате ДТП погибли пять человек.

Как отмечалось, авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург.