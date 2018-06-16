Под Астраханью опрокинулась маршрутка с пассажирами

В Астраханской области в результате ДТП опрокинулась пассажирская «Газель», есть пострадавшие. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

«Поступило сообщение об опрокидывании пассажирской газели (частный извоз) на границе Лиманского района и Республики Калмыкии на федеральной трассе Р – 215 «Махачкала – Астрахань», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в результате ДТП есть пострадавшие, их точное число уточняется.

По данным РИА «Новости», пострадали 11 человек, все они были госпитализированы с места аварии.

Ранее сообщалось, что в Самарской области после ДТП с двумя маршрутками в медицинские учреждения были доставлены семь человек.