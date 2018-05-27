«Газель» опрокинулась на Киевском шоссе

Автомобиль «Газель» перевернулся в результате ДТП на Киевском шоссе в районе поселения Марушкинское, сообщили представитель Главного управления ГИБДД по Москве, передает агентство городских новостей «Москва».

«На 32 километре Киевского шоссе произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате ДТП произошло опрокидывание «Газели». Пострадавших нет», — сказали в ГИБДД.

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По словам представителей правоохранительных органов, было принято решение не вводить ограничений для движения транспорта из-за аварии на данном участку автотрассы. В настоящий момент специалисты на месте происшествия устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Петербурге под мостом с надписью «Газель не проедет» застряла «Газель».