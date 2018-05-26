В опрокинувшемся грузовике в Клину погиб человек

В результате опрокидывания грузового автомобиля в подмосковном Клину погиб человек, передает агентство «Москва» сообщение пресс-службы управления МВД России по региону.

«На 100 км трассы М10 «Россия» при движении опрокинулся грузовой автомобиль. В результате ДТП погиб водитель транспорта», — сообщили в пресс-службе.

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Предполагается, что авария произошла по вине водителя, который уснул за рулем.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы мотоциклист опрокинул грузовик и сгорел заживо. После аварии из бензобака мотоцикла начало вытекать топливо и в итоге транспортное средство загорелось вместе с байкером. В результате сильного удара грузовик перевернулся на бок.