В Москве закончилась велогонка «Садовое кольцо»

В состоявшейся в столице велогонке «Садовое кольцо» приняли участие примерно 800 человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Национальную ассоциацию ветеранов и любителей велоспорта.

Отмечается, что мужчины-участники проехали пять кругов по Садовому кольцу, а женщины — два. В мероприятии участвовали профессиональные спортсмены, мужчины-любители и девушки.

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«Испытать свои силы и побороться за победу решили порядка 800 спортсменов, 70 из которых имеют категорию «Мастерс», — говорится в сообщении организации.

Ранее в Ижевске был ранен полицейский, попытавшийся проверить номер велосипеда у одного из жителей.