Песков: грузовое движение по Крымскому мосту будет открыто по плану

Грузовое движение по Крымскому мосту будет открыто по плану, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин за рулем «КамАЗа» прибыл по Крымскому мосту в Керчь.

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15 мая проходит торжественное открытие Крымского моста. Протяженнность моста — 19 километров. Первыми по новому мосту на специализированной технике проедут его строители: специалисты из разных регионов страны, благодаря которым мост сдали на полгода раньше срока. Уже 16 мая в 05.30 утра через Керченский пролив сможет проехать любой желающий.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию открытия Крымского моста.