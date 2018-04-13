Названо время начала автомобильного движения по Крымскому мосту

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту с материковой части России начнется осенью 2018 года, передает РИА «Новости».

«В полном объеме откроется, как и планировалось, до конца 2018 года. Осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили», — сказал Соколов после Красноярского экономического форума.

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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о запуске автомобильного движения по Крымскому мосту — он пообещал начало движения до конца текущего года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.