Восемь человек госпитализировали после ДТП с автобусом с детьми

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Шестеро детей и двое взрослых госпитализированы после ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

«В настоящий момент шесть детей двое взрослых доставлены в больницу», — заявили в пресс-службе.

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Ранее СМИ сообщили, что в Московской области в результате ДТП с автобусом с детьми и легковым автомобилем один человек погиб и еще шесть пострадали.

12 апреля в Подмосковье на трассе А107 между Ярославским и Фряновском шоссе в районе поселка «Факел-2» автобус перевозивший 40 детей столкнулся с легковым автомобилем.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства аварии.