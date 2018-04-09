Полиция отпустила задавившего дворника в Москве стритрейсера под подписку о невыезде

Под подписку о невыезде столичные полицейские отпустили водителя BMW X5, который в субботу, 7 апреля, около 12.45 на Люблинской улице насмерть сбил женщину.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе МВД по Москве, в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальная ответственность по этой статье – пять лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что водитель BMW X5, не справившись с управлением, вылетел на тротуар, где сбил женщину и врезался в забор. Пострадавшая, по предварительным данным, 55-летняя жительница Саратова, скончалась от полученных травм. Она работала дворником, являясь бригадиром смены в ГБУ «Жилищник».

Личность водителя BMW стала известна довольно быстро – это 22-летний выходец из Армении Мгер Тарзикян. Судя по фотографиям, вскоре после ДТП на месте трагедии появилась группа поддержки водителя — представительные мужчины, некоторые из которых подъехали на спорткаре Porsche. По неподтвержденным данным, номера с BMW были скручены, однако на имеющихся в сети фотографиях разбитого внедорожника, они на месте.