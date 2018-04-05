Прокативший инспектора ГИБДД по Москве на двери пьяный водитель арестован

В Москве арестован водитель, который 4 апреля находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости протащил на своей машине инспектора ДПС. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Москве.

По ходатайству следователя суд арестовал на мужчину на два месяца.

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Ранее сообщалось, что в среду, 4 апреля, на Земляном валу в Москве нетрезвый автомобилист больше километра протащил на своем автомобиле инспектора ГИБДД, пытаясь уйти от погони. На кадрах, попавших в объектив камер фото-видеофиксации видно, как сотрудник ГИБДД подходит к машине, заглядывает в салон через окно и, облокотившись на водительскую дверь, начинает общаться с автомобилистом. Всего несколько секунд спустя водитель нажимает на газ и, стремительно набирая скорость, пытается уехать.

Однако инспектор крепко вцепился за дверь иномарки и, несмотря на то, что иномарка ехала гораздо быстрее потока, сумел продержаться более километра. Все это время водитель пытался сбросить инспектора и постоянно бил его кулаком по лицу. В итоге инспектор упал прямо на проезжую часть. Полицейский быстро связался по рации с сослуживцами и ему на подмогу быстро подъехал наряд ДПС – все вместе они продолжили погоню и смогли задержать водителя.

Нарушитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК России (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), максимальное наказание по которой составляет 10 лет лишения свободы.