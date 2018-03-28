В Ленобласти при столкновении четырех автомобилей пострадали восемь человек

В ночь на 28 марта в Выборгском районе Ленинградской области четыре иномарки попали в ДТП, в результате чего пострадали по меньшей мере восемь человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД по региону.

Как сообщается, ДТП произошло примерно 5.10 мск в поселке Рощинское. Женщина за рулем Toyota Avensis выехала на встречную полосу, столкнулась с автомобилем Mercedes, а затем по касательной столкнулась с машинами Chevrolet и Opel Astra.

Реклама

«В результате ДТП женщина водитель Toyota Avensis получила тяжелые травмы, в автомобиле Mercedes госпитализированы водитель и шестеро его пассажиров — их состояние уточняется», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате ДТП на Варшавском шоссе пострадал пациент, находившийся в машине «скорой помощи».