На трассе М-4 «Дон» под Воронежем «намело» 15-километровую пробку

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области из-за метели образовалась 15-километровая пробка. Об этом сообщает РИА «Воронеж».

Затор образовался в Богучарском районе по направлению в сторону Ростова-на-Дону. Согласно данным Яндекс.Карты на 17:40, его длина составила 15 км.

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По сообщению автомобилистов, также в районе хутора Дядина перевернулся в кювет автомобиль.

В пресс-службе ГИБДД по Воронежской области агентству сообщили, что на юге региона с утра идет сильный снегопад из-за чего в Богучаром районе на трассах наблюдаются заторы. Из-за скользкой дороги грузовые автомобили не могут преодолеть подъемы.

Водителей попросили, по возможности, воздержаться от поездок в южном направлении. В случае если отменить поездку нельзя, то следует заранее позаботиться о ночлеге, чтобы не ехать по заснеженной трассе ночью.