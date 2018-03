Илон Маск показал футуристический электробус для своих тоннелей

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в твиттере видео с концептом электробуса для тоннелей под городами, которые создает другая его компания — The Boring Company.

«Полагаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким образом, да, это автобус», — написал Маск в ответах на твиты.

Бизнесмен заявил, что приоритетом для его The Boring Company станут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили. Маск также объяснил, что его компания планирует создать огромное количество очень маленьких станций, разбросанных по всему городу.

Ранее сообщалось, что Маску разрешили бурить тоннель под Вашингтоном.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U