Движение в центре Москвы ограничат во время выступления Путина

Схема движения в центре Москвы у выставочного зала «Манеж» 1 марта изменится, сообщает ЦОДД в фейсбуке. В этом время там будет выступать президент России Владимир Путин с посланием Федеральному собранию.

«С 10.00 до 16.00 наземный городской транспорт не будет останавливаться у ЦВЗ «Манеж», по тротуару вдоль здания проход будет закрыт. Также временно отменяется стоянка такси и туристических автобусов вдоль Манежной площади», — говорится в сообщении.

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В ЦОДД добавили, что в связи с большим количеством гостей планируются ограничения движения. Там также не исключили образования заторовых ситуаций в центральной части города.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что послание Путина перенесено в Манеж в связи с расширенным составом приглашенных.