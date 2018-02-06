Судебные приставы рассказали, почему вернули Панину его арестованный автомобиль

У актера Алексея Панина есть 10 дней, чтобы оплатить свои долги по дорожным штрафам и налогам. В противном случае его арестованный автомобиль будет выставлен на торги. Тем не менее, даже после ареста Панин пока продолжает ездить на своем автомобиле. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебным приставов (ФССП)

«Автомобиль был передан ему на ответственное хранение», - пояснили в пресс-службе ведомства, отметив, что на время ареста с машиной нельзя производить никаких регистрационных действий.

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В настоящее время в УФССП России по Москве на исполнении находятся исполнительные производства о взыскании с Алексея Панина задолженности в размере более 459 тысяч рублей, 29 тысяч рублей из которых составляет исполнительский сбор за неисполнение должником требований исполнительных документов в добровольный срок.

«В качестве мер принудительного исполнения в отношении актера были вынесены постановление об обращении взыскания на находящиеся в банке денежные средства должника, постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля, а также направлены документы в суд для временного ограничения Алексея Панина в пользовании правом управлять автомобилем и в выезде за пределы страны», - отметили в ведомстве.

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