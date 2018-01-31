В МВД назвали причину ДТП с автобусом под Ростовом

ДТП с автобусом в Ростовской области, в результате которого погибли четыре человека, произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет <...> Всего в салоне находился 31 пассажир», — говорится в сообщении МВД.

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ДТП произошло в среду, 31 января около 04.00 на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе. Автобус следовал из Саратова в Ростов.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Ростовской области погибли четыре человека, среди которых был трехлетний ребенок.