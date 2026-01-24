Размер шрифта
В ресторанах вокруг Пентагона вырос спрос на пиццу

Rabizo Anatolii/Shutterstock/FOTODOM

В пиццериях вокруг Пентагона вырос спрос на доставку. Об этом свидетельствуют данные Pentagon Pizza Index.

«Состояние готовности (DoughСon) 4. Усиленное разведывательное наблюдение», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что в двух ресторанах спрос вырос в полтора раза, еще в одном — сразу на 179%.

До этого повышенный спрос на пиццу в районе Пентагона наблюдался 3 января. Тогда президент США Дональд Трамп отчитался о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

До этого глава министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет отреагировал на популярный мем о росте «индекса пиццы» в военном ведомстве в период кризисов, сказав, что это он обеспечивает сотрудников провизией.

Теория «пиццы Пентагона» — это неофициальное наблюдение, согласно которому всплески заказов фастфуда, особенно пиццы с доставкой, вблизи правительственных зданий США, таких как Пентагон, штаб-квартира ЦРУ и Белый дом, часто происходят непосредственно перед крупным международным кризисом. Теорию также называют пицца-метром или индексом пиццы Пентагона.

Ранее россиянам рассказали, какая пицца является самой полезной для здоровья.

