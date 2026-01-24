Ветврач объяснила, как уберечь питомцев от опасностей в сильный холод

Зимний период может представлять серьезную опасность для здоровья питомцев. О том, как их защитить, «Газете.Ru» рассказала доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

Первая угроза — это переохлаждение. В группе риска находятся щенки и котята, пожилые питомцы, представители мелких пород и животные с короткой шерстью.

Распознать симптомы гипотермии у животного бывает непросто, но есть ряд признаков, которые помогут вовремя заметить проблему. Среди них — расширение зрачков и отсутствие реакции на свет, побледнение или посинение кожи, вялость, слабое дыхание, крупная дрожь по всему телу.

«Чтобы избежать переохлаждения, необходимо сократить время нахождения на морозе и постараться свести к минимуму контакт питомца со снегом, выбирая очищенные тропы. Кроме того, следует обходить стороной замерзшие водоемы, ведь часто лед бывает недостаточно толстым, и питомец рискует провалиться в воду или намочить лапы, что также может привести к тяжелой стадии гипотермии», — объяснила она.

Дополнительно зимой стоит включать в прогулки как можно больше активности и игр, например, погоню за игровой гантелью или мячиком.

«Движение стимулирует кровообращение, позволяя организму проводить больше тепла, благодаря чему питомцу гораздо комфортнее переносить холод. Также не пренебрегайте одеждой для животных — это не просто стильное украшение, но и эффективная защита от мороза, особенно для мелких пород», — отметила эксперт.

Вторая угроза — вредные химикаты. Во многих городах основным способом очистки дорог и тротуаров от снега и льда являются реагенты. Такие средства эффективно справляются со своей задачей, однако могут причинить вред как людям, так и животным. Нередко частички «соли» разъедают подошвы обуви, а незащищенные подушечки собачьих лап подвергаются еще более серьезным повреждениям.

«Согласно Всероссийской переписи домашних животных, 61% собак проживают в городской местности, где реагенты регулярно используются на протяжении нескольких месяцев. Во время прогулок химикаты вместе со снегом могут легко застревать в шерсти между подушечками лап и вызывать раздражение, зуд, а иногда — химические ожоги. Чтобы защитить лапы питомца в холодное время года, владельцам рекомендуется использовать специальные бальзамы или воски. Они формируют надежный защитный слой, который оберегает кожу от снега, льда и химикатов. Для мелких пород с более уязвимыми подушечками можно рассмотреть собачью обувь. Это эффективный способ защиты, однако животным часто требуется время, чтобы привыкнуть к ботинкам и научиться уверенно передвигаться в них», — посоветовала Онуфриенко.

По словам ветврача, реагенты также могут стать причиной серьезного отравления при попадании в организм животного. Поэтому владельцам важно следить за тем, чтобы собаки не слизывали химикаты с кожи. Для этого после каждой прогулки необходимо тщательно промывать лапы теплой водой, чтобы полностью удалить остатки «соли».

Даже если ваш питомец не покидает дом, он все равно рискует пострадать от реагентов, ведь они попадают в жилище вместе с нашей обувью. Поэтому в холодное время года необходимо внимательно следить за чистотой, особенно в зоне у входной двери. В противном случае химикаты рискуют попасть в организм любопытного животного.

Важно убедиться, что дома питомцу тоже комфортно и достаточно тепло.

«Например, лежанку лучше размещать в защищенном от сквозняков месте, но на достаточном расстоянии от отопительных приборов. Как правило, рядом с ними воздух значительно суше, что вызывает общий дискомфорт и может негативно сказываться на защитных функциях кожи кошки или собаки. Кроме того, чтобы не допустить обезвоживания, владельцам необходимо контролировать питьевой режим животного и обеспечивать ему постоянный доступ к чистой воде», — заявила ветврач.

Также эксперт не рекомендует существенно менять рацион питомца с наступлением холодов. Такой подход оправдан лишь в том случае, если животное проводит много времени на улице и активно двигается. При умеренных прогулках или их отсутствии питание, как правило, не требует корректировки — в первую очередь, рацион должен рассчитываться с учетом веса и возраста питомца.

