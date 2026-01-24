МОК утвердил меры безопасности на Олимпиаде-2026

МОК: к спортсменам из РФ на ОИ-2026 применят строгие меры безопасности

В отношении российских спортсменов на Олимпиаде-2026 будут приняты строгие меры безопасности. Об этом сообщает портал Odds со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК)

«Для всех делегаций и нейтральных спортсменов на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине приняты соответствующие меры безопасности. ... ответственность за обеспечение безопасности несут местные власти. Они проинформировали МОК о том, что будут приняты самые строгие меры безопасности», — говорится в сообщении.

На предстоящих играх в Италии россияне смогут выступить на тех же условиях, что и в Париже-2024, — в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях.

Накануне министр спорта РФ Михаил Дегтярев на форуме «Знание.Государство» предположил, сколько российских спортсменов смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

Ранее российских тяжелоатлетов-юниоров допустили до соревнований с флагом.