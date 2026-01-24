В Харькове произошли серии взрывов на фоне воздушной тревоги

В Харькове произошли серии взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

СМИ не приводит подробностей.

В настоящее время воздушная тревога действует в Харьковской области.

23 января в Минобороны России рассказали, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Симиновку в Харьковской области Украины.

В тот же день стало известно, что Вооруженные силы Украины активизировали работы по укреплению оборонительных сооружений в районе Харькова.

17 января появилась информация о том, что российские бойцы при помощи миномета «Тюльпан» ликвидировали скрытый командный пункт украинской армии в окрестностях Купянска Харьковской области.

16 января сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Север» Вооруженных сил России за неделю уничтожили 10 опорных пунктов и более 80 военных ВСУ в районе населенных пунктов Волчанские Хутора и Печенеги Харьковской области.

Ранее российские войска поразили штабной бункер с офицерами стран НАТО на Украине.