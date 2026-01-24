Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что с Россией необходимо наладить сотрудничество в сфере энергоресурсов. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

По словам Шредера, сегодня Германии в первую очередь нужны не военные, а миротворческие способности.

«Я продолжаю считать правильным то, что я продвигал во время своего пребывания на посту канцлера: ... надежные и стабильные поставки дешевой энергии из России, не в последнюю очередь в сочетании с моим предложением сделать разведку и поставку газа более экологичными, используя современные и эффективные немецкие технологии. <...> нам необходимы такие формы сотрудничества с Россией», — подчеркнул бывший канцлер ФРГ.

Он добавил, что выступает против демонизации России, как вечного врага, ведь «Россия — не страна варваров, а страна с богатой культурой и разнообразными историческими связями с Германией».

В октябре прошлого года Шредер говорил о своем влиянии на внешнюю политику США.

По его словам, у него нет влияния на внешнюю политику США через беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он пошутил, что такую власть мог бы иметь только представитель американских интересов.

Если бы это было иначе, то он и был бы американской внешней политикой, ответил Шредер.

