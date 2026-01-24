Размер шрифта
Общество

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности

Губернатор Чибис: режим повышенной готовности ввели в Мурманской области
Shutterstock

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности в связи с отключениями электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный губернатор Андрей Чибис.

«В связи с аварийными ситуациями, произошедшими на линиях «Россетей», в регионе вводится режим повышенной готовности», — написал он.

По словам чиновника, временные отключения света пока будут сохраняться в Мурманске и ЗАТО Североморск.

Также он отметил, что специалистам пришлось приступить к ограничению электроснабжения части потребителей в соответствии с действующими регламентами, включая многоквартирные дома и городское освещение. Это нужно для того, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты.

Кроме того, Чибис заявил, что все аварийные и оперативные службы работают в усиленном, круглосуточном режиме.

Он добавил, что «Россетям» была дано поручение мобилизовать все необходимые ресурсы для скорейшего восстановления линий электропередачи.

23 января мэр Мурманска Иван Лебедев сообщил, что непогода привела к перебоям в электроснабжении областного центра и Североморска. По его словам, к отключениям света привело образование льда и изморози на линиях электропередачи.

Ранее в новосибирском Академгородке произошло масштабное отключение электричества.
 
