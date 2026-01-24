Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего

Зеленский ввел Федорова и Шмыгаля в состав ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о включении министра обороны Михаила Федорова и министра энергетики Дениса Шмыгаля в состав ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий документ, датированный 23 декабря, опубликован на сайте украинского лидера.

Также Зеленский своим указом вывел из состава ставки экс-главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

3 января Зеленский предложил Шмыгалю должность министра энергетики, которая стала вакантной после коррупционного скандала. Военное ведомство вместо него возглавил экс-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

2 января экс-руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов согласился на предложение Зеленского возглавить офис президента. По мнению украинского лидера, Буданов имеет «особый опыт» и у него «достаточно сил», чтобы достичь необходимых результатов. Чем известен новый глава офиса президента Украины и как отреагировали на его назначение в России, где его обвиняют в терактах, — в материале «Газеты.Ru».

