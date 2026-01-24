Размер шрифта
Общество

Синоптик рассказал о резком похолодании в ЦФО в выходных

Гидрометцентр: в ЦФО на выходных ожидается от -19°C до -30°C
Maxim Shemetov/Reuters

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что на выходных в Центральном федеральном округе (ЦФО0 ожидается понижение температуры до -30°C. Ее слова передает РИА Новости.

«Ночью: от минус 19 до минус 29 градусов. Мы говорим о центре Европейской России. На северо-востоке, может, где-то и минус 30 будет. На юге Центрального федерального округа разброс поменьше: в пять градусов - минус 19, минус 24 градуса», — поделилась Макарова.

Она добавила, что на юге ЦФО возможен местами слабый снег, на севере преимущественно без осадков.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что аномальные морозы с температурой на 15°C ниже нормы сохранятся в регионах России в ближайшие дни.

До этого он рассказал о том, что сильные холода, которые наступят в Москве и Московской области, будут непродолжительными. При этом низкая температура будет особенно интенсивно выражена в ночное время. По информации метеоролога, с 24 по 26 января в регионах установится температура -20...-25 °С. При этом в Московской области местами будет до -28..-29 °С.

Ранее москвичам рассказали о погоде в феврале.

