В МИД рассказали, зачем представители США прилетали Москву в ночь с 22 на 23 января

МИД: делегация США прилетала в РФ для информирования о контактах с Киевом и ЕС

Американская делегация прилетала в Москву, чтобы лично проинформировать президента РФ Владимира Путина об итогах своих контактов с Киевом и Евросоюзом. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Как известно, американские представители специально приезжали в Москву 22-23 января, чтобы лично проинформировать руководство России по итогам своих контактов с украинцами и европейцами и совместно с нами определить параметры дальнейших действий», — сказал он.

По словам дипломата, «встреча была полезной во всех смыслах для обеих сторон».

Переговоры Путина с американской делегацией в Кремле продлились более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате. По словам помощника президента Юрия Ушакова, встреча была откровенной и доверительной. Стороны обсудили Украину, территориальный вопрос и договорились о продолжении контактов — уже в трехстороннем формате с участием Киева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

23 января депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что решение назначить главой российской переговорной группы на трехсторонней встрече с США и Украиной в Абу-Даби начальника Главного управления Генерального штаба адмирала Игоря Костюкова говорит о «политическом намеке» Москвы Киеву о наличии военных аргументов в рамках мирного трека.

