Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В МИД рассказали, зачем представители США прилетали Москву в ночь с 22 на 23 января

МИД: делегация США прилетала в РФ для информирования о контактах с Киевом и ЕС
Александр Казаков/РИА Новости

Американская делегация прилетала в Москву, чтобы лично проинформировать президента РФ Владимира Путина об итогах своих контактов с Киевом и Евросоюзом. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Как известно, американские представители специально приезжали в Москву 22-23 января, чтобы лично проинформировать руководство России по итогам своих контактов с украинцами и европейцами и совместно с нами определить параметры дальнейших действий», — сказал он.

По словам дипломата, «встреча была полезной во всех смыслах для обеих сторон».

Переговоры Путина с американской делегацией в Кремле продлились более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате. По словам помощника президента Юрия Ушакова, встреча была откровенной и доверительной. Стороны обсудили Украину, территориальный вопрос и договорились о продолжении контактов — уже в трехстороннем формате с участием Киева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

23 января депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что решение назначить главой российской переговорной группы на трехсторонней встрече с США и Украиной в Абу-Даби начальника Главного управления Генерального штаба адмирала Игоря Костюкова говорит о «политическом намеке» Москвы Киеву о наличии военных аргументов в рамках мирного трека.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером в Москве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27696121_rnd_7",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в этой организации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+