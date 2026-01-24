Размер шрифта
Общество

На Украине мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК

Житель Львовской области Украины открыл стрельбу по сотрудникам военкомата
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во Львовской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Мужчина стрелял в сотрудников военкомата во Львовской области», — отмечается в сообщении.

Правоохранители задержали стрелка. Неизвестно, получили ли ранения военкомы.

17 января российские силовики рассказали, что работники украинских ТЦК стали проводить задержания более агрессивно, используя газовые баллончики и физическую силу.

15 января в городе Измаиле Одесской области мужчина напал на сотрудников ТЦК, вооружившись отверткой. Группа военнослужащих остановила местного жителя для проверки документов. В ответ на законные требования мужчина повел себя агрессивно, достал отвертку и начал угрожать сотрудникам, создавая опасность для их жизни и здоровья. После этого нападавший попытался скрыться с места происшествия, запрыгнув в проезжавший автомобиль.

Ранее на Украине военкомы открыли огонь по мужчине, напавшему на них с ножом.

