На Украине мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во Львовской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Мужчина стрелял в сотрудников военкомата во Львовской области», — отмечается в сообщении.

Правоохранители задержали стрелка. Неизвестно, получили ли ранения военкомы.

17 января российские силовики рассказали, что работники украинских ТЦК стали проводить задержания более агрессивно, используя газовые баллончики и физическую силу.

15 января в городе Измаиле Одесской области мужчина напал на сотрудников ТЦК, вооружившись отверткой. Группа военнослужащих остановила местного жителя для проверки документов. В ответ на законные требования мужчина повел себя агрессивно, достал отвертку и начал угрожать сотрудникам, создавая опасность для их жизни и здоровья. После этого нападавший попытался скрыться с места происшествия, запрыгнув в проезжавший автомобиль.

Ранее на Украине военкомы открыли огонь по мужчине, напавшему на них с ножом.