На Украине прекратили финансирование батальона подготовки снайперов

РИА: в Чернигове прекратили финансирование батальона подготовки снайперов ВСУ
В Черниговской области Украины из-за дефицита бюджета прекратили финансирование учебного батальона, который готовил снайперов ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур России.

«В 180-й отдельный учебный батальон сил территориальной обороны ВСУ «Север» (готовит снайперов) доведена информация, что из-за дефицита бюджета (более 60 млн гривен — свыше $1,3 млн) Черниговская военная администрация прекращает финансирование данного подразделения ВСУ», — сказал собеседник агентства.

По его словам, глава администрации заверил военнослужащих, что пересмотрит это решение в текущем году.

Представитель силовых структур также отметил, что офицеры подразделения, которые опасаются сокращения денежного довольствия до минимального уровня, активно обсуждают данную информацию в закрытых Telegram-чатах.

23 декабря заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил, что в Вооруженных силах Украины процветают алкоголизм, хищения и равнодушие к любой подготовке. По его мнению, в армии страны срочно необходимо провести реформы.

Ранее на Украине назвали причины дезертирства в ВСУ.

