Россиян предупредили, какая упаковка для еды самая опасная

Эксперт Кузнецова: пластиковая тара для еды без маркировки может быть опасна

Современная пищевая промышленность немыслима без полимерных материалов, однако их безопасность напрямую зависит от состава и условий использования, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

«Ключевой риск заключается в потенциальной миграции (переходе) химических веществ из упаковки в пищевой продукт. Этот процесс интенсифицируется при нагревании, контакте с жирами или кислотами, а также при длительном хранении. С точки зрения пищевой безопасности, выбор упаковки должен быть осознанным и основываться на понимании маркировки и свойств материалов», — объяснила она.

Для классификации пластиков принята международная система маркировки — цифровой код внутри треугольника из стрелок. Именно на него следует обращать внимание в первую очередь.

Наиболее безопасные для контакта с пищей (при соблюдении условий применения):

— PET(E) или ПЭТ (1): Полиэтилентерефталат. Широко используется для бутилированных напитков. Относительно безопасен, но предназначен для однократного применения. Повторное использование увеличивает риск микроповреждений и выделения сурьмы.

— HDPE или ПНД (2): Полиэтилен высокой плотности. Используется для упаковки молока, йогуртов, пищевых контейнеров. Считается одним из самых безопасных и химически стойких полимеров.

— PP или ПП (5): Полипропилен. «Золотой стандарт» для пищевого пластика. Отличается высокой термостойкостью (до 100-130°C), что позволяет использовать его для контейнеров, предназначенных для разогрева в микроволновой печи, и посуды.

Материалы, требующие крайней осторожности:

— PVC или ПВХ (3): Поливинилхлорид. С точки зрения регламентов (например, ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки») является одним из самых проблемных материалов. Для придания гибкости в него добавляют фталаты (диэтилгексилфталат и др.), которые являются эндокринными disruptors (нарушителями гормональной системы). При нагревании и старении может выделять винилхлорид — вещество с доказанной канцерогенной активностью.

— PS или ПС (6): Полистирол. Жесткий (используется для лотков) и вспененный (пенопласт для лотков и стаканчиков). Категорически не предназначен для контакта с горячим. При нагревании выделяет стирол — вещество, относящееся к потенциальным канцерогенам и токсичное для нервной системы.

— Пластик без маркировки: Использование такой упаковки для пищевых продуктов строго не рекомендуется. Невозможно идентифицировать материал, а значит, и оценить риски миграции токсичных веществ (бисфенола А, тяжелых металлов, фталатов и др.).

«Для разогрева и длительного хранения продуктов предпочтение следует отдавать инертным материалам: жаропрочному стеклу, керамике без свинцовых глазурей или нержавеющей стали марки 18/10. Не используйте одноразовую упаковку (например, ПЭТ-бутылки или стаканчики из-под йогурта) повторно. Не разогревайте пищу в контейнерах, не имеющих специальной маркировки «для СВЧ» или PP 5. Никогда не подвергайте термическому воздействию упаковку из ПВХ (3), ПС (6) и любую другую без четкой маркировки. Наконец, миграция вредных веществ усиливается при контакте пластика с маслами, алкоголем или продуктами с высокой кислотностью», — рассказала эксперт.

Таким образом, осознанный выбор упаковки, основанный на понимании маркировки и свойств материалов, является эффективной мерой профилактики поступления в организм потенциально опасных химических соединений. Безопасность пищевого продукта складывается не только из его состава, но и из материалов, с которыми он контактирует, резюмировала она.

