Общество

В Турции произошло землетрясение

РИА: в Стамбуле ощущалось землетрясение магнитудой 5,1
Uwe Anspach/Global Look Press

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в западной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр сейсмособытия находился в 62 км к юго-востоку от города Балыкесир, где проживают 238 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 11 км.

По данным корреспондента РИА Новости, землетрясение ощущалось в Стамбуле в течение нескольких секунд. Приложение предупредило жителей о подземных толчках в 0:26 мск.

9 декабря живущая в провинции Анталья россиянка Ольга рассказала «Газете.Ru», что после произошедшего 8 декабря в Турции землетрясения многие местные жители ночью спали на улице. По словам женщины, она очень тяжело пережила ЧП и теперь мучается от бессонницы из-за страха.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в турецкой провинции Анталья 8 декабря. Известно, что оно произошло на глубине 28,2 километра.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.

