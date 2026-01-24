Размер шрифта
Еще одна страна Евросоюза выступила против ускоренного вхождения Украины в ЕС

Канцлер Австрии Штокер высказался против ускоренного вступления Украины в ЕС
Канцлер Австрии Кристиан Штокер высказался против ускоренного вступления Украины в Европейский союз. Соответствующее заявление он сделал в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

По слова политика, у украинского государства есть перспектива членства в ЕС так же, как и у стран Западных Балкан.

«Я не являюсь сторонником «быстрой дорожки»: критерии вступления должны быть выполнены», — сказал он.

Также Штокер отметил, что условия должны быть одинаковыми для всех.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в его стране, чтобы в дальнейшем это помогло Украине вступить в Евросоюз.

22 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила дорожную карту развития Украины, где приняла все требования Киева. Ему будет выделено $800 млрд до 2040 года, а также гарантируется ускоренное вступление в ЕС.

Ранее сообщалось, что порядок вступления стран в ЕС могут изменить из-за Украины.

