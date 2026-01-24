Стало известно, на сколько вырастут военные пенсии в РФ с октября 2026 года

Нилов: с 1 октября военные пенсии в РФ проиндексируют как минимум на 4%

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал ТАСС, что с 1 октября 2026 года военные пенсии будут проиндексированы как минимум на 4%.

По словам депутата, существует опыт, когда размер индексации увеличивают ближе к дате ее наступления.

«Страховые пенсии в этом году были проиндексированы с 1 января, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, а у военных пенсий свой порядок индексации. Он зависит от того, как будет изменен размер денежного довольствия. Сейчас в бюджете заложены изменения на 4%», — пояснил Нилов.

Он добавил, что повышение затронет не только пенсионеров Минобороны, но и пенсионеров всех силовых структур. Средства для индексации заложены в бюджете.

Накануне кандидат экономических наук, доцент доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин сообщил, что некоторые россияне имеют право на получение двух пенсий. Это распространяется на тех, кому выплаты назначаются по линии силовых ведомств – если наряду с этим они продолжают работу в гражданских организациях, делающих отчисления в Соцфонд, то также в старости они будут получать обычную страховую пенсию.

Речь идет о сотрудниках Минобороны РФ, МВД РФ, ФСБ и других органов, которые назначают пенсионные выплаты по своим линиям, отметил эксперт. Вторая пенсия полагается, если соблюдены все требования – в частности, человек имеет 15-летний трудовой стаж, накопил не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и достиг пенсионного возраста.

