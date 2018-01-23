Участница конкурса «Мисс Екатеринбург» устроила ДТП с четырьмя погибшими

Смертельная авария с четырьмя погибшими, которая произошла в начале января в Свердловской области, была спровоцирована участницей конкурса «Мисс Екатеринбург». Об этом сообщает Ura.ru.

ДТП произошло 8 января на десятом километре трассы Екатеринбург-Тюмень. Водитель Kia не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу движения, где столкнулась с Lada. В отечественной легковушке погибли три человека, в том числе трехлетняя девочка. Еще два человека получили серьезные травмы. Также погиб пассажир Kia.

Оказалось, что за рулем находилась 20-летняя Анастасия Трянина, которая получила водительские права за три месяца до аварии.

Она ехала к родителям в Асбест. В 2017 году она претендовала на титул «Мисс Екатеринбург», но не дошла до финала и выбыла на промежуточном этапе. После аварии Трянина до сих пор находится в реанимации без сознания, ей уже сделали несколько операций.