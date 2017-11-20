Сургутский священник-дебошир получил мягкое наказание за повторную пьяную езду

В Сургуте суд вынес решение по уголовному делу за повторную езду в нетрезвом состоянии или отказ от медосвидетельствования, которое было возбуждено в отношении местного священника Ивана Дария. Иерея приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

«Он признан виновным по 264.1 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию - ИФ) и приговорен к штрафу в 200 тыс. рублей», - сказал собеседник агентства. Также Дарий лишен водительских прав на 2,5 года. Между тем, по данной статье ему грозило до двух лет лишения свободы.

Реклама

Вечером 17 сентября сотрудники полиции остановили автомобиль, которым управлял 38-летний Дарий, имевший явные признаки опьянения.

Священник устроил пьяный дебош и долгое время оказывал активное сопротивление полицейским и оскорблял их. В итоге несколько гаишников с трудом смогли его задержать. От прохождения медосвидетельствования он отказался. В дальнейшем стало известно, что это не первое подобное нарушение в активе иерея и в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В суде водитель признал вину и раскаялся в содеянном.