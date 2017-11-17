В Тверской области задержали обстрелявших автомобиль полиции

В Тверской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в обстреле полицейского автомобиля, передает пресс-служба Следственного комитета.

«13 ноября 2017 года в вечернее время в отдел полиции поступило сообщение от гражданина о том, что вблизи магазина, расположенного в городе Кимры, неизвестные лица в ходе конфликта произвели в его сторону несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, после чего завладели его автомобилем марки «Тайота» и с места преступления скрылись», — говорится в сообщении.

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После этого мужчины напали на передвижную криминалистическую лабораторию на базе автомобиля «Форд Транзит» и произвели «не менее 20 выстрелов, 8 из которых по служебному автомобилю ЭКЦ УМВД России по Тверской области». Сотрудники полиции не пострадали.

Позже преступники были задержаны, ими оказались жители Тверской области. Мотивы нападавших устанавливаются.