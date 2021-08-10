Цены автомобилей уперлись в потолок

За год стоимость новых автомобилей в России выросла в среднем на 15-26% в зависимости от сегмента, выяснила «Газета.Ru». Среди массовых машин наиболее ощутимо подорожали дорогие седаны и субкомпакты. Ажиотажный спрос подстегнул скачок цен в первом полугодии, однако пик подорожания уже пройден, и дальнейшее повышение цен приведет к снижению спроса, считают аналитики рынка.

Среди массово продающихся на российском рынке автомобилей за первые пять месяцев 2021 года наиболее сильно подорожали седаны бизнес-класса, субкомпактные модели и минивэны, следует из статистического отчета аналитического агентства «Автостат Инфо», предоставленного «Газете.Ru».

Так, в январе-мае этого года на 26% выросли цены на машины Е-класса (такие, как Toyota Camry, BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Субкомпактные автомобили (класс А) в то же время подорожали на 18%, минивэны — на 16%, следует из статистики компании.

На 15% вырос в цене «тяжелый люкс» — автомобили представительского класса (F и S). Речь от таких моделях, например, как большие седаны BMW 7-series и Genesis G90

В номинальном выражении за год машины из этой «элитной» категории подорожали более чем на миллион рублей — средняя цена год к году увеличилась с 7,6 до 8,7 млн рублей. Автомобили класса Е за это время прибавили в стоимости в среднем 700 тысяч рублей, наиболее массовый по обороту сегмент кроссоверов и внедорожников (SUV) дорожает слабее – менее чем на 300 тыс. рублей (см. инфографику).

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Емкость российского авторынка «в деньгах», по данным «Автостат Инфо», за тот же период выросла суммарно до 1,25 трлн рублей, что на 46% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сопровождавшийся ограничениями работы автосалонов на фоне пандемии коронавируса.

По данным консалтингового агентства Russian Automotive Market Research, средневзвешенная цена автомобиля на российском рынке по итогам пяти месяцев увеличилась до 1,95 млн рублей (плюс 12%). Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России росли на протяжении всего первого полугодия. Лишь в июле тренд развернулся в обратную сторону: согласно статистике комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, спад по итогам месяца составил практически 7% к прошлому году.

Дальше некуда

Гонки ценников в автосалонах резко замедлятся во втором полугодии, поскольку все, кто хотел приобрести новый автомобиль на фоне негативных ожиданий, связанных с ценовой лихорадкой и дефицитом, уже это сделали, отмечает аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

«Я думаю, что основной этап повышения цен уже пройден. Скорее всего, небольшой рост сохранится, но будет куда более умеренным – в диапазоне 2-5%»,

— заметил в разговоре с «Газетой.Ru» Беспалов.

Впрочем, и ожидать, что с этого момента тренд развернется в обратную сторону — и цены начнут резко падать — не стоит, утверждает эксперт. Конъюнктуру рынка не в последнюю очередь определяет и вероятное появление новых поколений моделей, технически более сложных и оттого более дорогих.

«Машины скупили отчасти на нервах, кто-то в принципе хотел купить автомобиль, но решил сделать это именно сейчас. Если предложение стабильно, то покупателю без разницы — сейчас прийти за машиной или через месяц. А когда вы понимаете, что завтра за ваш выбор нужно будет выложить сумму на 5% больше, разумеется, вы поторопитесь в автосалон», — рассуждает Беспалов.

Дилеры между тем фиксируют рекордную выручку: в частности, группа компаний «Автодом» отчиталась о росте оборота по итогам полугодия в 2,4 раза — до 47,7 млрд рублей. Сверхдоходы торговцев автомобилями во многом обеспечены невыгодными условиями, в которые они загнали клиентов, полагает автоэксперт Сергей Ифанов. По его словам, из-за дефицита и ажиотажа «официалы» фактически шантажируют граждан предлагая для покупки машины с заведомо установленным дополнительным оборудованием либо дожидаться в огромной очереди машин, которые когда-то к ним придут.

«Примета этого и прошлого года — на рынке практически исчезло понятие «автомобиль в стандартной базовой комплектации» или без «допов». В премиум-сегменте сплошь и рядом такое: менеджер по продажам даже не будет смотреть в вашу сторону, если вы его не замотивируете его материально либо, если вы не покупаете какую-то машину в дорогой комплектации, с которой он получит хороший процент», — объясняет эксперт.

В «ВТБ-Капитале» считают, что резкий скачок цен в первом полугодии был вызван не только инфляционными ожиданиями граждан, но и объективными факторами, отразившимися на себестоимости выпускаемых машин:

серьезно подорожало сырье и компоненты.

«Мы наблюдали ускорение инфляции и рост цен на некоторые комплектующие – в том числе металл, полупроводники. Сейчас эти опасения уже несколько ослабли. Пик инфляционных факторов, влияющих на себестоимость автомобиля тоже уже пройден», — заключил Беспалов.