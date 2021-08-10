Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Спутниковые снимки помогли определить масштаб разлива нефти у Новороссийска 10:47
Звезда «Семейки Аддамс» Кристина Риччи ждет второго ребенка 10:46
Милонов предложил выдавать привитым россиянам дизайнерские маски 10:42
Гинцбург исключил влияние «Спутника V» на ДНК человека 10:39
Экстрадированный из России белорусский боец приговорен к 2,5 годам тюрьмы 10:38
Умерла единственная дочь Альфреда Хичкока 10:36
WP: в США ожидают скорого захвата талибами* столицы Афганистана 10:35
Комиссар НХЛ выразил соболезнования в связи со смертью Тони Эспозито 10:31
Российские банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню 10:24
ВОЗ призвала бороться с «постыдным» неравенством при распределении... 10:20
Автомобили

Цены автомобилей уперлись в потолок

В 2021 году новые автомобили подорожали в России на 15-26%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»
За год стоимость новых автомобилей в России выросла в среднем на 15-26% в зависимости от сегмента, выяснила «Газета.Ru». Среди массовых машин наиболее ощутимо подорожали дорогие седаны и субкомпакты. Ажиотажный спрос подстегнул скачок цен в первом полугодии, однако пик подорожания уже пройден, и дальнейшее повышение цен приведет к снижению спроса, считают аналитики рынка.

Среди массово продающихся на российском рынке автомобилей за первые пять месяцев 2021 года наиболее сильно подорожали седаны бизнес-класса, субкомпактные модели и минивэны, следует из статистического отчета аналитического агентства «Автостат Инфо», предоставленного «Газете.Ru».

Так, в январе-мае этого года на 26% выросли цены на машины Е-класса (такие, как Toyota Camry, BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Субкомпактные автомобили (класс А) в то же время подорожали на 18%, минивэны — на 16%, следует из статистики компании.

На 15% вырос в цене «тяжелый люкс» — автомобили представительского класса (F и S). Речь от таких моделях, например, как большие седаны BMW 7-series и Genesis G90

В номинальном выражении за год машины из этой «элитной» категории подорожали более чем на миллион рублей — средняя цена год к году увеличилась с 7,6 до 8,7 млн рублей. Автомобили класса Е за это время прибавили в стоимости в среднем 700 тысяч рублей, наиболее массовый по обороту сегмент кроссоверов и внедорожников (SUV) дорожает слабее – менее чем на 300 тыс. рублей (см. инфографику).

close
100%

Емкость российского авторынка «в деньгах», по данным «Автостат Инфо», за тот же период выросла суммарно до 1,25 трлн рублей, что на 46% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сопровождавшийся ограничениями работы автосалонов на фоне пандемии коронавируса.

По данным консалтингового агентства Russian Automotive Market Research, средневзвешенная цена автомобиля на российском рынке по итогам пяти месяцев увеличилась до 1,95 млн рублей (плюс 12%). Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России росли на протяжении всего первого полугодия. Лишь в июле тренд развернулся в обратную сторону: согласно статистике комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, спад по итогам месяца составил практически 7% к прошлому году.

Дальше некуда

Гонки ценников в автосалонах резко замедлятся во втором полугодии, поскольку все, кто хотел приобрести новый автомобиль на фоне негативных ожиданий, связанных с ценовой лихорадкой и дефицитом, уже это сделали, отмечает аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

«Я думаю, что основной этап повышения цен уже пройден. Скорее всего, небольшой рост сохранится, но будет куда более умеренным – в диапазоне 2-5%»,

— заметил в разговоре с «Газетой.Ru» Беспалов.

Впрочем, и ожидать, что с этого момента тренд развернется в обратную сторону — и цены начнут резко падать — не стоит, утверждает эксперт. Конъюнктуру рынка не в последнюю очередь определяет и вероятное появление новых поколений моделей, технически более сложных и оттого более дорогих.

«Машины скупили отчасти на нервах, кто-то в принципе хотел купить автомобиль, но решил сделать это именно сейчас. Если предложение стабильно, то покупателю без разницы — сейчас прийти за машиной или через месяц. А когда вы понимаете, что завтра за ваш выбор нужно будет выложить сумму на 5% больше, разумеется, вы поторопитесь в автосалон», — рассуждает Беспалов.

Дилеры между тем фиксируют рекордную выручку: в частности, группа компаний «Автодом» отчиталась о росте оборота по итогам полугодия в 2,4 раза — до 47,7 млрд рублей. Сверхдоходы торговцев автомобилями во многом обеспечены невыгодными условиями, в которые они загнали клиентов, полагает автоэксперт Сергей Ифанов. По его словам, из-за дефицита и ажиотажа «официалы» фактически шантажируют граждан предлагая для покупки машины с заведомо установленным дополнительным оборудованием либо дожидаться в огромной очереди машин, которые когда-то к ним придут.

«Примета этого и прошлого года — на рынке практически исчезло понятие «автомобиль в стандартной базовой комплектации» или без «допов». В премиум-сегменте сплошь и рядом такое: менеджер по продажам даже не будет смотреть в вашу сторону, если вы его не замотивируете его материально либо, если вы не покупаете какую-то машину в дорогой комплектации, с которой он получит хороший процент», — объясняет эксперт.

В «ВТБ-Капитале» считают, что резкий скачок цен в первом полугодии был вызван не только инфляционными ожиданиями граждан, но и объективными факторами, отразившимися на себестоимости выпускаемых машин:

серьезно подорожало сырье и компоненты.

«Мы наблюдали ускорение инфляции и рост цен на некоторые комплектующие – в том числе металл, полупроводники. Сейчас эти опасения уже несколько ослабли. Пик инфляционных факторов, влияющих на себестоимость автомобиля тоже уже пройден», — заключил Беспалов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Более смертельный и заразный: американские ученые сообщили о новой мутации COVID-19
Вариант коронавируса «йота» из Нью-Йорка оказался почти вдвое смертоноснее уханьского
Повышаем ставки: банки увеличили доходы по депозитам
Доходность вкладов в российских банках вернулась к докризисному уровню
«Почему вы нас не любите?» Кто выступает против русского языка в Казахстане
В крупных городах Казахстана националисты проводят «языковые патрули»
Мурашко заявил о высокой эффективности «Спутника V» против дельта-штамма
Долг россиян перед банками достиг 23,9 трлн рублей
Экстрадированный из России белорусский боец приговорен к 2,5 годам тюрьмы
На Сахалине выбросили памятник Гагарину
Новости и материалы
Спутниковые снимки помогли определить масштаб разлива нефти у Новороссийска
Звезда «Семейки Аддамс» Кристина Риччи ждет второго ребенка
Милонов предложил выдавать привитым россиянам дизайнерские маски
Гинцбург исключил влияние «Спутника V» на ДНК человека
Умерла единственная дочь Альфреда Хичкока
WP: в США ожидают скорого захвата талибами* столицы Афганистана
Комиссар НХЛ выразил соболезнования в связи со смертью Тони Эспозито
Российские банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню
ВОЗ призвала бороться с «постыдным» неравенством при распределении вакцин от коронавируса
Тренер «Спартака» намерен обсудить ситуацию в клубе с Федуном
Россияне отказались от покупки учебников в пользу гаджетов
В центре Гамалеи заявили о лучшей переносимости «Спутник V» по сравнению с Pfizer и Moderna
«Спартак» под руководством Витории потерпел четыре поражения в пяти матчах
В Госдуме прокомментировали инициативу об увеличении размера МРОТ
Федерация хоккея Белоруссии расследует факт избиения юного игрока тренером
Гинцбург заявил, что говорить о победе над коронавирусом пока рано
Гинцбург рассказал, как проходит вакцинация беременных «Спутником V»
Российские кондитеры поменяют рецепты конфет из-за подорожания ингредиентов
Все новости
«Ничто не мешает признать Крым»: в Москве ответили на слова Лукашенко
В Думе считают, что Будапештский меморандум не запрещает Минску признать Крым частью РФ
«Реставрация капитализма»: как большевики вводили НЭП
100 лет назад опубликован Наказ Совнаркома о проведении в жизнь НЭПа
Деньги и Олимпиада: Капризов действительно может вернуться в Россию
Капризов действительно может заработать в ЦСКА $10 млн за год легально
К родным осинам: в России растет спрос на репатриантов
Пандемия вернула интерес работодателей к покинувшим страну россиянам
Новый молодежный тренд: почему девятиклассники выбирают колледжи
В Госдуме призвали увеличить число бюджетных мест для обучения на медсестер
«Вызывает интоксикацию»: курение снижает эффективность вакцинации
Отказ от курения перед прививкой улучшит иммунный ответ, сообщил заслуженный врач
Без сервиса и запчастей: в чем риск покупки в России экзотических электрокаров
В России начали предлагать китайские электромобили Li-One и Hongqi
«Домогался более 20 лет»: звезду советского кино Владимира Талашко обвинили в харассменте
Киевский вуз отстранил звезду фильма «В бой идут одни «старики» после обвинений в насилии
Хованского внесли в список террористов и экстремистов. Что это значит
Друг Хованского сообщил, что блогер грустит под арестом и хочет вернуться домой
«Они гордятся плохими отношениями»: зачем Литва провоцирует Китай
Китай ответил на решение Литвы открыть представительство Тайваня отзывом посла
Член «смертоносной комиссии»: дело о казнях в Иране может бросить тень на президента
Один из исполнителей массовых убийств в Иране в 1980-е годы предстал перед судом
Развод на проценты: как отбиться от мошеннических денежных переводов
Эксперты рассказали, чем могут обернуться нежданные деньги на вашем счете
Как начинался белорусский протест
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях