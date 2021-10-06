Шойгу заявил, что учения «Запад — 2021» показали способность войск обеспечивать региональную безопасность

Российско-белорусские стратегические учения «Запад -— 2021» показали способность группировок войск РФ и Белоруссии эффективно обеспечивать региональную безопасность. Об этом заявил Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании по итогам маневров, передает ТАСС.

«Совместное стратегическое учение «Запад-2021» продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности. », — сказал Шойгу.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что учебные вопросы отработаны в полном объеме, цели учений достигнуты.

Совместные учения прошли с 10 по 15 сентября. Самый масштабный и зрелищный этап провели в присутствии президента России Владимира Путина на полигоне Мулино под Нижним Новгородом в понедельник 13 сентября. На площадке смогли разместиться сразу 20 тыс. военных и до 160 танков, было задействовано около сотни единиц воздушной техники.

Всего по данным Минобороны в активной фазе учений «Запад-2021» на территории России и Белоруссии было задействовано около 200 тыс. военных, по 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 боевых кораблей.